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Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Милтон Кейнс, стадион МК Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Милтон Кинс Донс - Куинз Парк Рейнджерс
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