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Судьи
Главный судья:
Михаэль Вайнер (Германия)
Помощники:
Майк Пикель, Норберт Грудзински (оба - Германия)
Делегат:
Петер Гагельман (Германия)

Зенит - Вильярреал

13.02.2008, Среда, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 19:55 Кубок УЕФА, 1/16 финала , первый матч Зенит - Вильярреал
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