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Рединг - Стивенидж

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Кубок, 1/32 финала Рединг - Стивенидж
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 18:00 Стивенидж 1:2 Рединг
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