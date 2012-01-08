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Питерборо Юнайтед - Сандерленд

08.01.2012, Воскресенье, 19:30 мск Петерборо, стадион Лондон Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Питерборо Юнайтед - Сандерленд
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