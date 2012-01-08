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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Челси - Портсмут

08.01.2012, Воскресенье, 19:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок, 1/32 финала Челси - Портсмут
Англия. Кубок (2009/2010)
Финал
15 мая, суббота 18:00 Челси 1:0 Портсмут
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
24 марта, среда 22:45 Портсмут 0:5 Челси
17 тур
16 декабря, среда 22:45 Челси 2:1 Портсмут
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
28 тур
3 марта, вторник 22:45 Портсмут 0:1 Челси
1 тур
17 августа, воскресенье 16:30 Челси 4:0 Портсмут
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 22:45 Портсмут 0:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Портсмут 1:1 Челси
4 тур
25 августа, суббота 18:00 Челси 1:0 Портсмут
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