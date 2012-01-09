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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Арсенал - Лидс

09.01.2012, Понедельник, 23:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "Россия 2" 23:40 (прямая) Англия. Кубок, 1/32 финала Арсенал - Лидс
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
повторный матч		 19 января, среда 23:00 Лидс 1:3 Арсенал
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Лидс
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