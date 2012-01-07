Бирмингем Сити - Вулверхэмптон

|35 тур
|1 мая, воскресенье
|15:00
|Бирмингем Сити
|1:1
|Вулверхэмптон
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|16:30
|Вулверхэмптон
|1:0
|Бирмингем Сити
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|15:00
|Бирмингем Сити
|1:1
|Вулверхэмптон
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|16:30
|Вулверхэмптон
|1:0
|Бирмингем Сити
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|16:30
|Бирмингем Сити
|2:1
|Вулверхэмптон
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Бирмингем Сити
|1/32 финала
|13 января, вторник
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:2
|Вулверхэмптон