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Бирмингем Сити - Вулверхэмптон

07.01.2012, Суббота, 16:30 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок, 1/32 финала Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Бирмингем Сити 1:1 Вулверхэмптон
17 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Вулверхэмптон 1:0 Бирмингем Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Бирмингем Сити 2:1 Вулверхэмптон
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Вулверхэмптон 0:1 Бирмингем Сити
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
13 января, вторник 22:45 Бирмингем Сити 0:2 Вулверхэмптон
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