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Ковентри - Саутгемптон

07.01.2012, Суббота, 19:00 мск Ковентри, стадион Сити оф Ковентри Англия. Кубок, 1/32 финала Ковентри - Саутгемптон
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
16 тур
5 ноября, суббота 19:00 Ковентри 2:4 Саутгемптон
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