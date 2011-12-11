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Аль-Садд - Эсперанс

11.12.2011, Воскресенье, 11:00 мск Тойота, стадион Тойота Клубный Чемпионат Мира, 1/4 финала Аль-Садд - Эсперанс
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