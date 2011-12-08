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Касива Рейсол - Окленд Сити

08.12.2011, Четверг, 14:45 мск Тойота, стадион Тойота Клубный Чемпионат Мира, 1/8 финала Касива Рейсол - Окленд Сити
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