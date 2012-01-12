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Наполи - Чезена

12.01.2012, Четверг, 23:59 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Италия. Кубок, 1/8 финала Наполи - Чезена
Италия. Серия А (2011/2012)
2 тур
10 сентября, суббота 22:45 Чезена 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Чезена
5 тур
26 сентября, воскресенье 14:30 Чезена 1:4 Наполи
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