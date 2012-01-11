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Удинезе - Кьево

11.01.2012, Среда, 20:30 мск Удине, стадион Фриули Италия. Кубок, 1/8 финала Удинезе - Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 2:1 Кьево
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Удинезе
18 тур
6 января, четверг 17:00 Удинезе 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Удинезе 0:0 Кьево
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
25 апреля, суббота 20:00 Кьево 0:2 Удинезе
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Кьево
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