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Милан - Новара

18.01.2012, Среда, 23:59 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Кубок, 1/8 финала Милан - Новара
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 18:00 Милан 2:1 Новара
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