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Судьи
Главный судья:
Иштван Вад (Будапешт)

Дания - Россия

29.02.2012, Среда, 22:45 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: "Спорт 1" 22:45 (прямая) "Россия 1" 22:50 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Дания - Россия
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