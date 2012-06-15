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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Примож Архар, Матей Жунич (оба - Словения)
Дополнительные помощники:
Матей Юг, Славко Винчич (оба - Словения)
Резервный судья:
Флориан Майер (Германия)

Швеция - Англия

15.06.2012, Пятница, 23:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: "Россия 1" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 22:05 (прямая) Чемпионат Европы, 2 тур Швеция - Англия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

15 ноября, вторник 23:55 Англия 1:0 Швеция
Чемпионат мира 2006, группа B
3 тур
20 июня, вторник 23:00 Швеция 2:2 Англия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 5:3 +2 7
2. Франция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Украина 3 1 0 2 2:4 -2 3
4. Швеция 3 1 0 2 5:5 0 3
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