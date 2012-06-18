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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Помощники:
Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек, Бюлент Йылдырым
Резервный судья:
Виктор Швецов (Украина)

Италия - Ирландия

18.06.2012, Понедельник, 22:45 мск Познань, стадион Городской стадион Трансляция: "Первый канал" 22:40 (прямая) "Спорт 1" 21:45 (прямая) Чемпионат Европы, 3 тур Италия - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

7 июня, вторник 22:45 Ирландия 2:0 Италия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
10 тур
10 октября, суббота 23:00 Ирландия 2:2 Италия
6 тур
1 апреля, среда 22:50 Италия 1:1 Ирландия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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