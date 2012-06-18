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Судьи
Главный судья:
Вольфганг Штарк (Эрголдинг)

Хорватия - Испания

18.06.2012, Понедельник, 22:45 мск Гданьск, стадион ПГЕ Арена Трансляция: "Россия 1" 00:50 (повтор) "Спорт 1" 00:50 (повтор) Чемпионат Европы, 3 тур Хорватия - Испания
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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