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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)
Помощники:
Бертино Миранда, Рикарду Сантос
Дополнительные помощники:
Мануэль Де Соуза, Дуарте Гомес
Резервный судья:
Марцин Борски (Польша)

Испания - Ирландия

14.06.2012, Четверг, 22:45 мск Гданьск, стадион ПГЕ Арена Трансляция: "Спорт 1" 22:05 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая) Чемпионат Европы, 2 тур Испания - Ирландия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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