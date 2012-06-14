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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Майкл Малларки, Питер Керкап
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон, Марк Клаттенбург
Резервный судья:
Павел Краловец (Чехия)

Италия - Хорватия

14.06.2012, Четверг, 20:00 мск Познань, стадион Городской стадион Трансляция: "Спорт 1" 19:00 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая) Чемпионат Европы, 2 тур Италия - Хорватия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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    Рейтинг: +10

    простоболельщикрубин 12 июня 2015, 18:49

    только итальянцев жалко

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    Рейтинг: +10

    простоболельщикрубин 12 июня 2015, 18:49

    хорошая игра

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