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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Помощники:
Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники:
Пол ван Букел, Ричард Лисвелд
Резервный судья:
Виктор Швецов (Украина)

Ирландия - Хорватия

10.06.2012, Воскресенье, 22:45 мск Познань, стадион Городской стадион Трансляция: "Спорт 1" 22:05 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая) Чемпионат Европы, 1 тур Ирландия - Хорватия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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