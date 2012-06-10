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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Помощники:
Габор Эреш, Гьорги Ринг
Дополнительные помощники:
Иштван Вод, Томаш Богнар
Резервный судья:
Уильям Коллам (Шотландия)

Испания - Италия

10.06.2012, Воскресенье, 20:00 мск Гданьск, стадион ПГЕ Арена Трансляция: "Спорт 1" 19:00 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая) Чемпионат Европы, 1 тур Испания - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

10 августа, среда 22:45 Италия 2:1 Испания
Чемпионат Европы 2008
Групповой этап, 1/4 финала
22 июня, воскресенье 22:45 Испания 0:0
(4:2)п		 Италия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 2 1 0 6:1 +5 7
2. Италия 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
4. Ирландия 3 0 0 3 1:9 -8 0
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