Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)
Помощники:
Роберто Алонсо Фернандес, Хуан Юсте Хименес (оба - Испания)
Дополнительные помощники:
Фернандес Борбалан, Клос Гомес (оба - Испания)
Резервный судья:
Марк Клаттенбург (Англия)

Дания - Германия

17.06.2012, Воскресенье, 22:45 мск Львов, стадион Арена-Львов Трансляция: "Первый канал" 00:45 (повтор) "Спорт 1" 00:50 (повтор) Чемпионат Европы, 3 тур Дания - Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 22:30 Дания 2:2 Германия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 3 0 0 5:2 +3 9
2. Португалия 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Дания 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Нидерланды 3 0 0 3 2:5 -3 0
...
  • Читайте нас: 