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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Майкл Малларки, Питер Керкап
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон, Марк Клаттенбург
Резервный судья:
Жорж Соуза (Португалия)

Россия - Чехия

08.06.2012, Пятница, 22:45 мск Вроцлав, стадион Мейски Трансляция: "Россия-1" 22:30 (прямая) "Спорт 1" 22:05 (прямая) Чемпионат Европы, 1 тур Россия - Чехия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чехия 3 2 0 1 4:5 -1 6
2. Греция 3 1 1 1 3:3 0 4
3. Россия 3 1 1 1 5:3 +2 4
4. Польша 3 0 2 1 2:3 -1 2
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