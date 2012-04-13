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Томь (мол) - Ахмат (мол)

13.04.2012, Пятница, 13:00 мск Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 9 тур Томь (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 14:00 Ахмат (мол) 3:1 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
29 июля, пятница 15:30 Томь (мол) 4:0 Ахмат (мол)
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 1:1 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
23 тур
1 октября, пятница 15:00 Ахмат (мол) 1:1 Томь (мол)
9 тур
5 мая, среда 13:00 Томь (мол) 3:0 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Ахмат (мол) 2:0 Томь (мол)
7 тур
1 мая, пятница 14:00 Томь (мол) 0:0 Ахмат (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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