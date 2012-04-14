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Анжи (мол) - Динамо (мол)

14.04.2012, Суббота, 14:00 мск Махачкала, стадион Сокол Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 9 тур Анжи (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:0 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 16:00 Анжи (мол) 0:2 Динамо (мол)
6 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Динамо (мол) 4:1 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
16 октября, суббота 16:00 Динамо (мол) 0:0 Анжи (мол)
10 тур
10 мая, понедельник 14:00 Анжи (мол) 0:1 Динамо (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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