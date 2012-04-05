Введите ваш ник на сайте

Ахмат (мол) - Спартак Нч (мол)

05.04.2012, Четверг, 14:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 8 тур Ахмат (мол) - Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 2 тур
25 ноября, пятница 14:00 Спартак Нч (мол) 2:3 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
30 сентября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
11 тур
26 мая, четверг 16:00 Спартак Нч (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 0:1 Спартак Нч (мол)
12 тур
7 июля, среда 17:00 Спартак Нч (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 13:00 Спартак Нч (мол) 1:1 Ахмат (мол)
1 тур
14 марта, суббота 15:00 Ахмат (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
...
  • Читайте нас: 