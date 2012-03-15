Введите ваш ник на сайте

Динамо (мол) - Зенит (мол)

15.03.2012, Четверг, 14:00 мск Москва, стадион МСА Динамо Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 5 тур Динамо (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:4 Динамо (мол)
12 тур
9 июня, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
13 августа, пятница 17:00 Зенит (мол) 4:2 Динамо (мол)
3 тур
26 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 0:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 15:00 Зенит (мол) 4:0 Динамо (мол)
10 тур
23 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
...
  • Читайте нас: 