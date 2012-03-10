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Рубин (мол) - Локомотив (мол)

10.03.2012, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Искусственное поле базы ФК "Рубин" Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 4 тур Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Рубин (мол)
10 тур
19 мая, четверг 13:00 Рубин (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
30 тур
27 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 0:0 Рубин (мол)
1 тур
13 марта, суббота 14:00 Рубин (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:0 Рубин (мол)
10 тур
22 мая, пятница 14:00 Рубин (мол) 2:0 Локомотив (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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