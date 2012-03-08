Введите ваш ник на сайте

ЦСКА (мол) - Динамо (мол)

08.03.2012, Четверг, 12:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 4 тур ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:0 Динамо (мол)
8 тур
7 мая, суббота 13:45 Динамо (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Динамо (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
2 тур
20 марта, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 0:3 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:2 Динамо (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
...
  • Читайте нас: 