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ЦСКА (мол) - Зенит (мол)

02.03.2012, Пятница, 15:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 3 тур ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
5 августа, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 0:0 Зенит (мол)
4 тур
9 апреля, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
21 августа, суббота 16:00 Зенит (мол) 5:1 ЦСКА (мол)
4 тур
2 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
25 сентября, пятница 16:00 Зенит (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
9 тур
16 мая, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:3 Зенит (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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