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Судьи
Главный судья:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

Томь - Крылья Советов

24.03.2012, Суббота, 14:00 мск Томск, стадион Труд Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая) Россия. Премьер-лига, 36 тур Томь - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:0 Томь
8 тур
7 мая, суббота 11:45 Томь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 13:45 Томь 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 2:3 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:3 Томь
1 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Томь 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Томь 0:4 Крылья Советов
6 тур
19 апреля, суббота 13:00 Крылья Советов 3:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Томь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Томь 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Томь 2:1 Крылья Советов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Томь 4:2 Крылья Советов
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:1 Томь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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