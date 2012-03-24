Томь - Крылья Советов

|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:0
|Томь
|8 тур
|7 мая, суббота
|11:45
|Томь
|1:1
|Крылья Советов
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:0
|Томь
|8 тур
|7 мая, суббота
|11:45
|Томь
|1:1
|Крылья Советов
|17 тур
|14 августа, суббота
|13:45
|Томь
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|27 марта, суббота
|13:30
|Крылья Советов
|2:3
|Томь
|30 тур
|29 ноября, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:3
|Томь
|1 тур
|15 марта, воскресенье
|16:00
|Томь
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|31 августа, воскресенье
|15:00
|Томь
|0:4
|Крылья Советов
|6 тур
|19 апреля, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|3:0
|Томь
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:1
|Томь
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|16:00
|Томь
|1:2
|Крылья Советов
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Томь
|2:1
|Крылья Советов
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Томь
|18 тур
|31 июля, воскресенье
|16:00
|Томь
|4:2
|Крылья Советов
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Крылья Советов
|1:1
|Томь
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34