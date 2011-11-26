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Ростов (мол) - Амкар (мол)

26.11.2011, Суббота, 14:30 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 2 тур Ростов (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
25 тур
24 сентября, суббота 14:00 Амкар (мол) 3:1 Ростов (мол)
10 тур
20 мая, пятница 00:00 Ростов (мол) 2:3 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
19 тур
27 августа, пятница 15:00 Амкар (мол) 1:0 Ростов (мол)
5 тур
10 апреля, суббота 17:00 Ростов (мол) 0:3 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 14:30 Ростов (мол) 2:3 Амкар (мол)
1 тур
13 марта, пятница 15:00 Амкар (мол) 4:0 Ростов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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