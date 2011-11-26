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Зенит (мол) - Локомотив (мол)

26.11.2011, Суббота, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 2 тур Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 15:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
8 тур
7 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
19 тур
28 августа, суббота 17:30 Локомотив (мол) 2:2 Зенит (мол)
5 тур
10 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:2 Локомотив (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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