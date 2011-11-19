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Спартак М (мол) - Локомотив (мол)

19.11.2011, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Спартак им. Игоря Нетто Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 1 тур Спартак М (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:4 Спартак М (мол)
14 тур
17 июня, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
16 августа, понедельник 18:00 Локомотив (мол) 1:2 Спартак М (мол)
3 тур
27 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 14:00 Спартак М (мол) 3:1 Локомотив (мол)
11 тур
29 мая, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:3 Спартак М (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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