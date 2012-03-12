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Урал - Мордовия

12.03.2012, Понедельник, 17:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Россия. ФНЛ, 39 тур Урал - Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 29 тур
22 сентября, четверг 18:00 Мордовия 4:2 Урал
Второй этап, 9 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Урал 0:0 Мордовия
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 19:00 Мордовия 1:1 Урал
1 тур
27 марта, суббота 15:00 Урал 1:0 Мордовия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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