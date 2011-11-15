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Англия - Швеция

15.11.2011, Вторник, 23:55 мск Лондон, стадион Уэмбли Товарищеские матчи. Сборные Англия - Швеция
Чемпионат мира 2006, группа B
3 тур
20 июня, вторник 23:00 Швеция 2:2 Англия
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