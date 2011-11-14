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Бразилия - Египет

14.11.2011, Понедельник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Египет
Кубок Конфедераций 2009, группа B
1 тур
15 июня, понедельник 18:00 Бразилия 4:3 Египет
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