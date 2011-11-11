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Дания - Швеция

11.11.2011, Пятница, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Дания - Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 1
10 тур
10 октября, суббота 22:00 Дания 1:0 Швеция
7 тур
6 июня, суббота 22:00 Швеция 0:1 Дания
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа F
13 тур
8 сентября, суббота 22:30 Швеция 0:0 Дания
10 тур
2 июня, суббота 22:00 Дания 0:3 Швеция
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