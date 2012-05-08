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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Кулалаев Павел (Волгоград), Демешко Игорь (Химки)

ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)

08.05.2012, Вторник, 17:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая) "Россия 2" 16:40 (прямая) Россия. Премьер-лига, 43 тур ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
37 тур
31 марта, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 ЦСКА
11 тур
29 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 16:15 ЦСКА 4:0 Кубань (ЛФЛ)
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 ЦСКА
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 ЦСКА
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:1 Кубань (ЛФЛ)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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