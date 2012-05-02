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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Ильдар Зарипов (Ленинградская область), Дмитрий Чельцов (Москва)

Кубань (ЛФЛ) - Анжи

02.05.2012, Среда, 20:45 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:30 (прямая) Россия. Премьер-лига, 42 тур Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
36 тур
25 марта, воскресенье 18:30 Анжи 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Анжи
9 тур
14 мая, суббота 18:30 Анжи 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
24 тур
29 июля, вторник 18:30 Анжи 1:1 Кубань (ЛФЛ)
4 тур
9 апреля, среда 19:00 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Анжи
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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