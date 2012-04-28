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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Рубин - Кубань (ЛФЛ)

28.04.2012, Суббота, 18:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 17:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 41 тур Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
35 тур
18 марта, воскресенье 14:15 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Рубин 0:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
13 марта, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Кубань (ЛФЛ) 0:3 Рубин
1 тур
14 марта, суббота 19:00 Рубин 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 18:30 Рубин 2:2 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
23 июня, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Рубин 2:0 Кубань (ЛФЛ)
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Рубин
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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