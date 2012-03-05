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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Рубин - Спартак

05.03.2012, Понедельник, 19:45 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:25 (прямая) 07:00, 19:50 (вторник, 6 марта) 12:00 (четверг, 8 марта) Россия. Премьер-лига, 33 тур Рубин - Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Рубин 3:0 Спартак
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Спартак 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
8 ноября, понедельник 19:00 Рубин 1:1 Спартак
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Спартак 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Спартак 0:3 Рубин
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Рубин 0:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 18:00 Спартак 0:1 Рубин
8 тур
2 мая, пятница 16:00 Рубин 0:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:00 Рубин 3:1 Спартак
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Рубин
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
18 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Рубин
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Спартак 0:2 Рубин
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Рубин 1:0 Спартак
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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