Локомотив - Динамо

|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Динамо
|4:1
|Локомотив
|1 тур
|12 марта, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Динамо
|4:1
|Локомотив
|1 тур
|12 марта, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|18 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо
|3:0
|Локомотив
|4 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|29 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|0:2
|Локомотив
|15 тур
|25 июля, суббота
|17:15
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|27 тур
|3 ноября, понедельник
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Динамо
|13 тур
|13 июля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|18 тур
|28 июля, суббота
|18:00
|Локомотив
|2:2
|Динамо
|4 тур
|7 апреля, суббота
|14:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Динамо
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|18:00
|Динамо
|1:0
|Локомотив
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|Локомотив
|10 тур
|11 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Локомотив
|10 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|21 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|7 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|24 тур
|14 августа, среда
|00:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|7 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|30 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|2 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|1 тур
|15 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61