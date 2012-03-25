Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Эдуард Малый (Волгоград)

Анжи - Кубань (ЛФЛ)

25.03.2012, Воскресенье, 18:30 мск Махачкала, стадион Динамо Трансляция: "Россия 2" 18:25 (прямая) Россия. Премьер-лига, 36 тур Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Анжи
9 тур
14 мая, суббота 18:30 Анжи 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Первый дивизион 2008
24 тур
29 июля, вторник 18:30 Анжи 1:1 Кубань (ЛФЛ)
4 тур
9 апреля, среда 19:00 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Анжи
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
...
  • Читайте нас: 