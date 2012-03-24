ЦСКА - Локомотив

|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|20 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61