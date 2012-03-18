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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Локомотив - Анжи

18.03.2012, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:15 (прямая) "Россия 2" 16:25 (прямая) Россия. Премьер-лига, 35 тур Локомотив - Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 19:15 Анжи 0:1 Локомотив
11 тур
27 мая, пятница 19:15 Локомотив 1:2 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
31 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 1:0 Анжи
12 тур
10 июля, суббота 20:30 Анжи 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
16 тур
23 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 Анжи
13 тур
1 июля, понедельник 00:00 Анжи 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
23 тур
26 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Анжи
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
20 тур
2 августа, среда 00:00 Анжи 1:0 Локомотив
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Анжи
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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