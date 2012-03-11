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Судьи
Главный судья:
Эдуард Малый (Волгоград)

Рубин - Локомотив

11.03.2012, Воскресенье, 16:00 мск Казань, стадион Рубин Трансляция: "Россия 2" 15:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:40 (прямая), 09:40 (понедельник, 12 марта) Россия. Премьер-лига, 34 тур Рубин - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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