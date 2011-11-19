Ахмат - Крылья Советов

|29 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:1
|Ахмат
|14 тур
|18 июня, суббота
|18:45
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:1
|Ахмат
|14 тур
|18 июня, суббота
|18:45
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|18 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Крылья Советов
|1:3
|Ахмат
|4 тур
|4 апреля, воскресенье
|14:00
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|26 тур
|24 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|Ахмат
|12 тур
|13 июня, суббота
|20:00
|Ахмат
|3:2
|Крылья Советов
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|4:3
|Ахмат
|1 тур
|14 марта, пятница
|19:00
|Ахмат
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|23 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ахмат
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Ахмат
|2:0
|Крылья Советов
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34