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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)

Англия - Испания

12.11.2011, Суббота, 21:15 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:10 (прямая) 07:10 (воскресенье, 13 ноября) Товарищеские матчи. Сборные Англия - Испания
Товарищеские матчи. Сборные 2009

11 февраля, среда 23:55 Испания 2:0 Англия
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