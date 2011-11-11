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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Украина - Германия

11.11.2011, Пятница, 23:45 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Товарищеские матчи. Сборные Украина - Германия
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